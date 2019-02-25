Son Dakika Haberleri: Piyasalarda Gün Ortası

Piyasalarda Gün Ortası

20 dakika önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 1,47 artışla 104.700,66 puandan tamamladı.

Piyasalarda Gün Ortası, System.String[]
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 1,47 artışla 104.700,66 puandan tamamladı.


Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 1.514,96 puan değer kazandı. Cuma günü 103.185,70 puandan kapanan BIST 100 endeksi, haftaya 689,29 puan ve yüzde 0,67 artışla 103.874,99 puandan başladı. Endeks, en düşük 103.874,99 puanı, en yüksek 104.886,62 puanı gördü.


Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,91, sanayi endeksi yüzde 0,90, teknoloji endeksi yüzde 1,16, hizmetler endeksi yüzde 1,48 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 296'sı yükseldi, 75'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Vestel, Kardemir (D) ve ASELSAN oldu.


Altının onsu 1.329,82 dolar seviyesinde


Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1350, sterlin/dolar paritesi 1,3080, dolar/yen paritesi 110,66 düzeyinde seyrediyor.


İstanbul serbest piyasada dolar 5,3120 liradan, avro 6,0320 liradan satılıyor.


Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.329,82 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 67,21 dolardan işlem görüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 01:48 Kaynak: AA

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Meteoroloji, İstanbul'daki Kar Yağışı Sonrası Yeniden Uyardı: Sağanak Geliyor Bursaspor İstanbul Takımlarına Karşı Yine Kazanamadı

Kartal'da Çöken Binayla İlgili Yeni Görüntüler Ortaya Çıktı Kolin İnşaat, İstanbul Havalimanı'ndaki Hisselerini Devredecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.2.2019 14:08:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Piyasalarda Gün Ortası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]