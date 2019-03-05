Son Dakika Haberleri: Piyasalarda Gün Ortası

Piyasalarda Gün Ortası

56 dakika önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,51 artışla 104.720,50 puandan tamamladı.

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,51 artışla 104.720,50 puandan tamamladı.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 527,17 puan değer kazandı. Dün, 104.193,33 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 259,72 puan ve yüzde 0,25 azalışla 103.933,61 puandan başladı. Endeks, en düşük 103.858,85 puanı, en yüksek 104.758,80 puanı gördü.


Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,15, teknoloji endeksi yüzde 0,43, hizmetler endeksi yüzde 0,51 değer kazandı, sanayi endeksi ise yüzde 0,37 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 206'sı yükseldi, 130'u değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Akbank, Petkim ve İş Bankası (C) oldu.

Altının onsu 1.284,17 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 12 Ağustos 2020 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.10 itibarıyla basit getirisi yüzde 17,83, bileşik getirisi yüzde 18,62 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1326, sterlin/dolar paritesi 1,3182, dolar/yen paritesi 111,95 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 5,3710 liradan, avro 6,0870 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.284,17 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 65,15 dolardan işlem görüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 01:24 Kaynak: AA

Borsa İstanbul, İstanbul, Ekonomi
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