Son Dakika Haberleri: Piyasalarda Gün Ortası

Piyasalarda Gün Ortası

30 dakika önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,59 artışla 101.444,68 puandan tamamladı.

Piyasalarda Gün Ortası, System.String[]
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,59 artışla 101.444,68 puandan tamamladı.


Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 594,26 puan değer kazandı. Dün, 100.850,42 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 614,71 puan ve yüzde 0,61 artışla 101.465,13 puandan başladı. Endeks, en düşük 101.164,07 puanı, en yüksek 101.681,04 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,74, teknoloji endeksi yüzde 3,10, sanayi endeksi yüzde 0,12, hizmetler endeksi de yüzde 0,51 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 198'i yükseldi, 138'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri ASELSAN, Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Vestel Elektronik ve Akbank oldu.

Altının onsu 1.297,14 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 12 Ağustos 2020 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.10 itibarıyla basit getirisi yüzde 17,80, bileşik getirisi yüzde 18,59 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1273 sterlin/dolar paritesi 1,3195, dolar/yen paritesi 111,37 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 5,4410 liradan, avro 6,1400 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.297,14 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 67,24 dolardan işlem görüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 01:15 Kaynak: AA

Borsa İstanbul, İstanbul, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



2018 Yılında İstanbul, İnternet İçin Aylık Ortalama 13 Dolar Ödedi Cani Evlat, Babasının Mezarı Başında Tartıştığı Annesini Boğarak Öldürdü

Erdoğan "Beka Seçimi" Demişti, Binali Yıldırım Tersini Söyledi Meteoroloji Uyardı! İstanbul'a Öğle Saatlerinden İtibaren Kuvvetli Yağış Geliyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.3.2019 13:45:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Piyasalarda Gün Ortası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]