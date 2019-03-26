Son Dakika Haberleri: Piyasalarda Gün Ortası

Piyasalarda Gün Ortası

22 dakika önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 1,06 azalışla 98.272,24 puandan tamamladı.

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 1,06 azalışla 98.272,24 puandan tamamladı.


Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 1.053,68 puan değer kaybetti. Dün, 99.325,92 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 664,53 puan ve yüzde 0,67 artışla 99.990,45 puandan başladı. Endeks, en düşük 98.067,76 puanı, en yüksek 100.260,14 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,48, hizmetler endeksi yüzde 0,71, sanayi endeksi yüzde 0,51, teknoloji endeksi yüzde 1,97 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 108'i yükseldi, 238'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Kardemir (D), Akbank, ve Koza Anadolu Metal oldu.

Altının onsu 1.315,20 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 12 Ağustos 2020 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.10 itibarıyla basit getirisi yüzde 18,67, bileşik getirisi yüzde 19,54 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1317, sterlin/dolar paritesi 1,3195, dolar/yen paritesi 110,38 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 5,5220 liradan, avro 6,2960 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.315,20 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 67,51 dolardan işlem görüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 01:13 Kaynak: AA

Borsa İstanbul, İstanbul, Ekonomi
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