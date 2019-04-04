Son Dakika Haberleri: Piyasalarda Gün Ortası

Piyasalarda Gün Ortası

1 saat önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,75 artışla 95.151,22 puandan tamamladı.

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,75 artışla 95.151,22 puandan tamamladı.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 710,11 puan değer kazandı. Dün 94.441,10 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 36,77 puan ve yüzde 0,04 artışla 94.477,87 puandan başladı. Endeks, en düşük 94.297,26 puanı, en yüksek 95.343,23 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,43, hizmetler endeksi yüzde 1,65, teknoloji endeksi yüzde 0,67, sanayi endeksi de yüzde 0,38 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 220'si yükseldi, 124'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Akbank, Halkbank ve Ereğli Demir Çelik oldu.

Altının onsu 1.291,14 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 12 Ağustos 2020 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.10 itibarıyla basit getirisi yüzde 20,70, bileşik getirisi yüzde 21,77 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1228, sterlin/dolar paritesi 1,3161, dolar/yen paritesi 111,41 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 5,6450 liradan, avro 6,3490 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.291,14 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 69,36 dolardan işlem görüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 01:48 Kaynak: AA

Borsa İstanbul, İstanbul, Ekonomi
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