Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 2,10 artışla 87.345,50 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 2,10 artışla 87.345,50 puandan tamamladı.



Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 1.800,09 puan değer kazandı. Dün, 85.545,40 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 554,11 puan ve yüzde 0,65 artışla 86.099,52 puandan başladı. Endeks, en düşük 86.099,52 puanı, en yüksek 87.547,80 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 2,33, hizmetler endeksi yüzde 1,75, sanayi endeksi yüzde 1,80, teknoloji endeksi yüzde 1,42 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 308'i yükseldi, 54'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Akbank, Koza Anadolu Metal ve ASELSAN oldu.

Altının onsu 1.283,55 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 21 Nisan 2021 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.10 itibarıyla basit getirisi yüzde 24,45, bileşik getirisi yüzde 25,94 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1188, sterlin/dolar paritesi 1,2658, dolar/yen paritesi 109,33 düzeyinde seyrediyor.



İstanbul serbest piyasada dolar 6,0470 liradan, avro 6,7680 liradan satılıyor.



Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.283,55 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 70,19 dolardan işlem görüyor.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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