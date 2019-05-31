Son Dakika Haberleri: Piyasalarda gün ortası
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Piyasalarda gün ortası

1 saat önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,62 azalışla 89.452,63 puandan tamamladı.

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,62 azalışla 89.452,63 puandan tamamladı.
Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 558,99 puan değer kaybetti. Dün, 90.011,62 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 186,83 puan ve yüzde 0,21 azalışla 89.824,79 puandan başladı. Endeks, en düşük 88.975,13 puanı, en yüksek 89.824,79 puanı gördü.
Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,39, hizmetler endeksi yüzde 1,17, sanayi endeksi yüzde 0,36, teknoloji endeksi yüzde 0,03 değer kaybetti.
Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 171'i yükseldi, 171'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Halkbank, Akbank ve Tüpraş oldu.

Altının onsu 1.298,67 dolar seviyesinde
Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1151, sterlin/dolar paritesi 1,2578, dolar/yen paritesi 108,75 düzeyinde seyrediyor.
İstanbul serbest piyasada dolar 5,8730 liradan, avro 6,5650 liradan satılıyor.
Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.298,67 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 64,34 dolardan işlem görüyor.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 01:11 Kaynak: AA
Borsa İstanbul, İstanbul, Ekonomi
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