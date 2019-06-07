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Piyasalarda gün ortası

56 dakika önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 1,38 artışla 91.588,52 puandan tamamladı.

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 1,38 artışla 91.588,52 puandan tamamladı.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 1.242,88 puan değer kazandı. Önceki işlem gününde 90.345,63 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 220,77 puan ve yüzde 0,24 artışla 90.566,41 puandan başladı. Endeks, en düşük 90.295,67 puanı, en yüksek 91.701,05 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 2,10, hizmetler endeksi yüzde 0,95, sanayi endeksi yüzde 0,67 ve teknoloji endeksi yüzde 1,42 değer kazandı.
Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 291'i yükseldi, 67'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Koza Anadolu Metal, Akbank ve Petkim oldu.

Altının onsu 1.333,60 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1260, sterlin/dolar paritesi 1,2720, dolar/yen paritesi 108,60 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 5,8370 liradan, avro 6,5760 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.333,60 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 63,05 dolardan işlem görüyor.
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 01:16 Kaynak: AA
Borsa İstanbul, İstanbul, Ekonomi
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