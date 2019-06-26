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Piyasalarda gün ortası

1 saat önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,22 artışla 95.633,28 puandan tamamladı.

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,22 artışla 95.633,28 puandan tamamladı.
Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 212,23 puan değer kazandı. Dün 95.421,05 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 113,24 puan ve yüzde 0,12 artışla 95.534,09 puandan başladı. Endeks, en düşük 95.381,05 puanı, en yüksek 95.847,64 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0.10, hizmetler endeksi yüzde 0,61, teknoloji endeksi yüzde 0,33 ve sanayi endeksi yüzde 0,01 değer kazandı.
Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 217'si yükseldi, 133'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Garanti Bankası, Halkbank, Türk Hava Yolları, Petkim ve Akbank oldu.
Altının onsu 1.406,36 dolar seviyesinde
Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 21 Nisan 2021 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.10 itibarıyla basit getirisi yüzde 18,66, bileşik getirisi yüzde 19,53 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1365, sterlin/dolar paritesi 1,2700, dolar/yen paritesi 107,65 düzeyinde seyrediyor.
İstanbul serbest piyasada dolar 5,7730 liradan, avro 6,5650 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.406,36 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 65,60 dolardan işlem görüyor.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 01:11 Kaynak: AA
Borsa İstanbul, İstanbul, Ekonomi
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