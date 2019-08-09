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Piyasalarda gün ortası

1 saat önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,04 azalışla 99.167,45 puandan tamamladı.

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,04 azalışla 99.167,45 puandan tamamladı.
Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 41,04 puan değer kaybetti. Dün, 99.208,49 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 80,96 puan ve yüzde 0,08 artışla 99.289,45 puandan başladı. Endeks, en düşük 98.854,55 puanı, en yüksek 99.460,52 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,29, sanayi endeksi yüzde 0,13, teknoloji endeksi yüzde 0,63 değer kaybetti, hizmetler endeksi yüzde 0,53 değer kazandı.
Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 166'sı yükseldi, 171'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Koza Anadolu Metal, Pegasus ve Akbank oldu.

Altının onsu 1.503,50 dolar seviyesinde
Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 21 Nisan 2021 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.10 itibarıyla basit getirisi yüzde 14,68, bileşik getirisi yüzde 15,22 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1203, sterlin/dolar paritesi 1,2100, dolar/yen paritesi 105,87 düzeyinde seyrediyor.
İstanbul serbest piyasada dolar 5,5060 liradan, avro 6,1690 liradan satılıyor.
Uluslararası piyasalarda altının onsu saat 13.10 itibarıyla 1.503,50 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 57,86 dolardan işlem görüyor.
Borsa İstanbul, İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 01:12 Kaynak: AA
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