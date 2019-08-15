Son Dakika Haberleri: Piyasalarda gün ortası
Son Dakika Ekonomi Haber

Piyasalarda gün ortası

50 dakika önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 2,31 azalışla 97.109,81 puandan tamamladı.

Piyasalarda gün ortası, System.String[]
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 2,31 azalışla 97.109,81 puandan tamamladı.
Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 2.295,21 puan değer kaybetti. Önceki kapanışta 99.405,03 puan olan BIST 100 endeksi, güne 900,98 puan ve yüzde 0,91 azalışla 98.504,05 puandan başladı. Endeks, en düşük 96.857,73 puanı, en yüksek 98.530,87 puanı gördü.
Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 3,51, sanayi endeksi yüzde 2,28 ve teknoloji endeksi yüzde 0,13 değer kaybederken, hizmetler endeksi yüzde 0,04 değer kazandı.
Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 88'i yükseldi, 302'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Akbank, Pegasus ve Halkbank oldu.
Altının onsu 1.520,85 dolar seviyesinde
Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1154, sterlin/dolar paritesi 1,2101, dolar/yen paritesi 105,85 düzeyinde seyrediyor.
İstanbul serbest piyasada dolar 5,5920 liradan, avro 6,2450 liradan satılıyor.
Uluslararası piyasalarda altının onsu saat 13.10 itibarıyla 1.520,85 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 58,20 dolardan işlem görüyor.
Borsa İstanbul, İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 01:21 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Vodafone Park'taki tarihi maç İngiliz basınında: Farklı stat, aynı hikaye
İstanbul Havalimanı daimi hava hudut kapısı olarak ilan edildi Kırmızı ete yüzde 20 zam yolda! Karısını av tüfeğiyle öldüren koca konuştu: Telefonunda başka erkeklerle fotoğraflarını gördüm

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.8.2019 14:12:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Piyasalarda gün ortası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]