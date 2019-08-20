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Piyasalarda gün ortası

43 dakika önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,91 artışla 96.153,65 puandan tamamladı.

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,91 artışla 96.153,65 puandan tamamladı.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 867,47 puan değer kazandı. Dün, 95.286,18 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 175,68 puan ve yüzde 0,18 artışla 95.461,86 puandan başladı. Endeks, en düşük 95.313,97 puanı, en yüksek 96.316,23 puanı gördü.
Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,04, teknoloji endeksi yüzde 1,57, sanayi endeksi yüzde 1,66 değer kazandı, hizmetler endeksi ise yüzde 0,55 değer kaybetti.
Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 219'u yükseldi, 139'u değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Akbank, ASELSAN ve Pegasus oldu.
Altının onsu 1.504,06 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1082, sterlin/dolar paritesi 1,2093, dolar/yen paritesi 106,33 düzeyinde seyrediyor.
İstanbul serbest piyasada dolar 5,7190 liradan, avro 6,3410 liradan satılıyor.
Uluslararası piyasalarda altının onsu saat 13.05 itibarıyla 1.504,06 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 59,80 dolardan işlem görüyor.
Borsa İstanbul, İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 01:10 Kaynak: AA
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