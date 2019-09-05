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Piyasalarda gün ortası

1 saat önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,10 artışla 100.181,05 puandan tamamladı.

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,10 artışla 100.181,05 puandan tamamladı.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 103,59 puan değer kazandı. Dün, 100.077,47 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 540,60 puan ve yüzde 0,54 artışla 100.618,07 puandan başladı. Endeks, en düşük 100.031,06 puanı, en yüksek 100.803,87 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,10 değer kaybetti, hizmetler endeksi yüzde 0,04, teknoloji endeksi yüzde 0,11, sanayi endeksi yüzde 0,48 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 211'i yükseldi, 141'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, ASELSAN, Ereğli Demir Çelik ve Kardemir (D) oldu.

Altının onsu 1.539,47 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1045, sterlin/dolar paritesi 1,2313, dolar/yen paritesi 106,57 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 5,6870 liradan, avro 6,2910 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu saat 13.05 itibarıyla 1.539,47 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 61,36 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul, Demir Çelik, İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 01:10 Kaynak: AA
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