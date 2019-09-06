Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,78 azalışla 99.491,77 puandan tamamladı.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 786,60 puan değer kaybetti. Dün, 100.278,37 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 112,63 puan ve yüzde 0,11 azalışla 100.165,74 puandan başladı. Endeks, en düşük 99.337,76 puanı, en yüksek 100.402,28 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,22, teknoloji endeksi yüzde 0,26, sanayi endeksi yüzde 0,64, hizmetler endeksi yüzde 0,13 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 115'i yükseldi, 237'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Petkim, Halkbank ve Kardemir (D) oldu.



Altının onsu 1.506,02 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 21 Nisan 2021 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.05 itibarıyla basit getirisi yüzde 15,23, bileşik getirisi yüzde 15,81 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1030, sterlin/dolar paritesi 1,2298, dolar/yen paritesi 106,96 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 5,7150 liradan, avro 6,3070 liradan satılıyor.



Uluslararası piyasalarda altının onsu saat 13.05 itibarıyla 1.506,02 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 60,92 dolardan işlem görüyor.