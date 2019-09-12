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Piyasalarda gün ortası

39 dakika önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,06 artışla 101.985,73 puandan tamamladı.

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,06 artışla 101.985,73 puandan tamamladı.


Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 63,58 puan değer kazandı. Dün, 101.922,15 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 389,67 puan ve yüzde 0,38 artışla 102.311,82 puandan başladı. Endeks, en düşük 101.746,12 puanı, en yüksek 102.525,77 puanı gördü.


Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,37, sanayi endeksi yüzde 0,53 değer kazanırken, hizmetler endeksi yüzde 0,88, teknoloji endeksi yüzde 0,94 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 157'si yükseldi, 192'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Halkbank, Koza Anadolu Metal ve ASELSAN oldu.

Altının onsu 1.503,72 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 21 Nisan 2021 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.05 itibarıyla basit getirisi yüzde 14,86, bileşik getirisi yüzde 15,41 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1030, sterlin/dolar paritesi 1,2334, dolar/yen paritesi 107,86 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 5,7310 liradan, avro 6,3280 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu saat 13.05 itibarıyla 1.503,73 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 60,48 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul, İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 01:08 Kaynak: AA
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