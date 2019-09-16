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Piyasalarda gün ortası

17 dakika önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,12 artışla 103.195,02 puandan tamamladı.

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,12 artışla 103.195,02 puandan tamamladı.


Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 123,22 puan değer kazandı. Cuma günü, 103.071,80 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 520,00 puan ve yüzde 0,50 azalışla 102.551,80 puandan başladı. Endeks, en düşük 102.341,32 puanı, en yüksek 103.320,27 puanı gördü.


Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,13 değer kaybetti, sanayi endeksi yüzde 0,42, hizmetler endeksi yüzde 0,16 ve teknoloji endeksi yüzde 0,87 yükseldi.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 232'si yükseldi, 114'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Halkbank, Petkim ve ASELSAN oldu.


Altının onsu 1.503,90 dolar seviyesinde


Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1050, sterlin/dolar paritesi 1,2445, dolar/yen paritesi 107,73 düzeyinde seyrediyor.


İstanbul serbest piyasada dolar 5,7120 liradan, avro 6,3160 liradan satılıyor.


Uluslararası piyasalarda altının onsu saat 13.10 itibarıyla 1.503,90 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 65,72 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul, İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 01:12 Kaynak: AA
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