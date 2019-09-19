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Piyasalarda gün ortası

1 saat önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 1,42 azalışla 100.486,74 puandan tamamladı.

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 1,42 azalışla 100.486,74 puandan tamamladı.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 1.443,33 puan değer kaybetti. Dün 101.930,07 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 167,13 puan ve yüzde 0,16 artışla 102.097,20 puandan başladı. Endeks, en düşük 100.326,67 puanı, en yüksek 102.142,49 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,71, hizmetler endeksi yüzde 0,44, teknoloji endeksi yüzde 0,69, sanayi endeksi yüzde 1,51 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 139'u yükseldi, 216'sı değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Halkbank, ASELSAN ve Akbank oldu.

Altının onsu 1.496,57 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 21 Nisan 2021 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.05 itibarıyla basit getirisi yüzde 14,62, bileşik getirisi yüzde 15,15 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1063, sterlin/dolar paritesi 1,2468, dolar/yen paritesi 108,02 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 5,7080 liradan, avro 6,3220 liradan satılıyor.


Uluslararası piyasalarda altının onsu saat 13.05 itibarıyla 1.496,57 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 65,02 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul, İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 01:24 Kaynak: AA
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