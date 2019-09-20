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Piyasalarda gün ortası

25 dakika önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,13 artışla 100.471,09 puandan tamamladı.

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,13 artışla 100.471,09 puandan tamamladı.


Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 132,32 puan değer kazandı. Dün 100.338,77 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 302,33 puan ve yüzde 0,30 artışla 100.641,10 puandan başladı. Endeks, en düşük 99.933,08 puanı, en yüksek 100.964,42 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks ve hizmetler endeksi yüzde 0,38 değer kazanırken, teknoloji endeksi yüzde 0,23, sanayi endeksi yüzde 0,39 değer kaybetti.


Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 179'u yükseldi, 182'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Telekom, Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Akbank ve Koza Anadolu Metal oldu.

Altının onsu 1.503,47 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 21 Nisan 2021 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.10 itibarıyla basit getirisi yüzde 14,34, bileşik getirisi yüzde 14,85 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1049, sterlin/dolar paritesi 1,2518, dolar/yen paritesi 107,97 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 5,6980 liradan, avro 6,2990 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu saat 13.10 itibarıyla 1.503,47 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 64,89 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul, İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 01:12 Kaynak: AA
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