Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,14 artışla 101.991,62 puandan tamamladı.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 144,68 puan değer kazandı. Dün 101.846,94 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 151,12 puan ve yüzde 0,15 azalışla 101.695,82 puandan başladı. Endeks, en düşük 101.555,56 puanı, en yüksek 102.006,42 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,09, hizmetler endeksi yüzde 0,29, sanayi endeksi yüzde 0,16 değer kazandı, teknoloji endeksi ise yüzde 0,56 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 200'ü yükseldi, 145'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Türk Telekom, Koza Anadolu Metal ve Adese Alışveriş Merkezleri oldu.

Altının onsu 1.530,71 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 21 Nisan 2021 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.05 itibarıyla basit getirisi yüzde 13,99, bileşik getirisi yüzde 14,48 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1001, sterlin/dolar paritesi 1,2439, dolar/yen paritesi 107,28 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 5,6870 liradan, avro 6,2590 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu saat 13.05 itibarıyla 1.530,71 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 62,13 dolardan işlem görüyor.