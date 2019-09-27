Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 2,07 artışla 104.049,36 puandan tamamladı.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 2.109,02 puan değer kazandı. Dün 101.940,34 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 270,72 puan ve yüzde 0,27 artışla 102.211,07 puandan başladı. Endeks, en düşük 102.211,07 puanı, en yüksek 104.116,58 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 3,07, hizmetler endeksi yüzde 1,10, sanayi endeksi yüzde 1,16, teknoloji endeksi yüzde 2,16 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 316'sı yükseldi, 58'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Halkbank, Akbank ve ASELSAN oldu.

Altının onsu 1.494,78 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 21 Nisan 2021 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.05 itibarıyla basit getirisi yüzde 13,72, bileşik getirisi yüzde 14,19 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,0924, sterlin/dolar paritesi 1,2289, dolar/yen paritesi 107,97 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 5,6670 liradan, avro 6,1950 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu saat 13.05 itibarıyla 1.494,78 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 62,37 dolardan işlem görüyor.