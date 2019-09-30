Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,27 artışla 105.440,37 puandan tamamladı.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 288,20 puan değer kazandı. Cuma günü,105.152,17 puandan kapanan BIST 100 endeksi, haftaya 548,13 puan ve yüzde 0,52 artışla 105.700,30 puandan başladı. Endeks, en düşük 105.055,56 puanı, en yüksek 105.834,02 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,38 değer kaybetti, hizmetler endeksi yüzde 0,61, sanayi endeksi yüzde 0,92, teknoloji endeksi yüzde 2,37 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 266'sı yükseldi, 92'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, ASELSAN, Akbank ve Halkbank oldu.

Altının onsu 1.487,12 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 21 Nisan 2021 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.05 itibarıyla basit getirisi yüzde 13,59, bileşik getirisi yüzde 14,05 seviyelerinde bulunuyor.



Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,0922, sterlin/dolar paritesi 1,2309, dolar/yen paritesi 107,96 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 5,6480 liradan, avro 6,1720 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu saat 13.05 itibarıyla 1.487,12 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 60,91 dolardan işlem görüyor.