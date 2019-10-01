Son Dakika Haberleri: Piyasalarda gün ortası
Son Dakika Ekonomi Haber

Piyasalarda gün ortası

1 saat önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,32 azalışla 104.694,73 puandan tamamladı.

Piyasalarda gün ortası, System.String[]

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,32 azalışla 104.694,73 puandan tamamladı.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 338,29 puan değer kaybetti. Dün,105.033,02 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 241,95 puan ve yüzde 0,23 artışla 105.274,97 puandan başladı. Endeks, en düşük 104.429,10 puanı, en yüksek 105.297,46 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,23, hizmetler endeksi yüzde 0,05, sanayi endeksi yüzde 0,38, teknoloji endeksi yüzde 2,00 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 183'ü yükseldi, 172'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Petkim, ASELSAN ve VakıfBank oldu.

Altının onsu 1.467,06 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 21 Nisan 2021 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.05 itibarıyla basit getirisi yüzde 13,41, bileşik getirisi yüzde 13,86 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,0895, sterlin/dolar paritesi 1,2291, dolar/yen paritesi 108,35 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 5,6890 liradan, avro 6,2020 liradan satılıyor.


Uluslararası piyasalarda altının onsu saat 13.05 itibarıyla 1.467,06 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 60,34 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul, İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 01:12 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yıkım ve temizlik başladı
Avcılar'da özel halk otobüsü kaldırıma çıktı: 5 kişi yaralandı Depremin ardından hasar ihbarlarının sayısı 2000'i aştı Avcılar'daki özel halk otobüsü kazası kamerada (2)

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2019 14:43:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Piyasalarda gün ortası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]