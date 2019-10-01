Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,32 azalışla 104.694,73 puandan tamamladı.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 338,29 puan değer kaybetti. Dün,105.033,02 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 241,95 puan ve yüzde 0,23 artışla 105.274,97 puandan başladı. Endeks, en düşük 104.429,10 puanı, en yüksek 105.297,46 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,23, hizmetler endeksi yüzde 0,05, sanayi endeksi yüzde 0,38, teknoloji endeksi yüzde 2,00 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 183'ü yükseldi, 172'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Petkim, ASELSAN ve VakıfBank oldu.

Altının onsu 1.467,06 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 21 Nisan 2021 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.05 itibarıyla basit getirisi yüzde 13,41, bileşik getirisi yüzde 13,86 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,0895, sterlin/dolar paritesi 1,2291, dolar/yen paritesi 108,35 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 5,6890 liradan, avro 6,2020 liradan satılıyor.



Uluslararası piyasalarda altının onsu saat 13.05 itibarıyla 1.467,06 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 60,34 dolardan işlem görüyor.