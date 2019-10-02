Son Dakika Haberleri: Piyasalarda gün ortası
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Piyasalarda gün ortası

1 saat önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,12 azalışla 103.754,13 puandan tamamladı.

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,12 azalışla 103.754,13 puandan tamamladı.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 122,42 puan değer kaybetti. Dün,103.876,56 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 44,19 puan ve yüzde 0,04 azalışla 103.832,37 puandan başladı. Endeks, en düşük 103.268,43 puanı, en yüksek 104.446,17 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,15, sanayi endeksi yüzde 0,10 değer kaybetti, hizmetler endeksi yüzde 0,01, teknoloji endeksi yüzde 0,08 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 211'i yükseldi, 135'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Halkbank, Akbank ve VakıfBank oldu.


Altının onsu 1.483,39 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,0918, sterlin/dolar paritesi 1,2243, dolar/yen paritesi 107,65 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 5,7330 liradan, avro 6,2620 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu saat 13.05 itibarıyla 1.483,39 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 59,42 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul, İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 01:14 Kaynak: AA
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