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Piyasalarda gün ortası

15 dakika önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,28 artarak 104.786,28 puana yükseldi.

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,28 artarak 104.786,28 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla, önceki kapanışa göre 1.322,76 puan değer kazandı. Cuma günü103.463,52 puandan kapanan BIST 100 endeksi, haftaya 169,47 puan ve yüzde 0,16 azalışla 103.294,05 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 102.571,71 puanı, en yüksek 104.788,82 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,37, sanayi endeksi yüzde 1,30, hizmetler endeksi yüzde 0,78 ve teknoloji endeksi yüzde 0,85 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 230'u yükseldi, 121'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Halkbank, Akbank ve Kardemir (D) oldu.

Altının onsu 1.502,96 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 21 Nisan 2021 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 13,25, bileşik getirisi yüzde 13,69 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,0976, sterlin/dolar paritesi 1,2309, dolar/yen paritesi 106,79 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 5,7350 liradan, avro 6,2970 liradan satılıyor.


Uluslararası piyasalarda altının onsu saat 13.00 itibarıyla 1.502,96 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 58,99 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul, İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 01:10 Kaynak: AA
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