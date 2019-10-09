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Piyasalarda gün ortası

1 saat önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,69 azalarak 101.159,95 puana geriledi.

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,69 azalarak 101.159,95 puana geriledi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla, önceki kapanışa göre 699,33 puan değer kaybetti. Dün,101.859,28 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 287,26 puan ve yüzde 0,28 artışla 102.146,54 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 100.911,79 puanı, en yüksek 102.602,51 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,92, sanayi endeksi yüzde 0,69, hizmetler endeksi yüzde 0,22, teknoloji endeksi yüzde 0,56 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 122'si yükseldi, 225'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, İş Finansal Kiralama, Akbank ve Halkbank oldu.

Altının onsu 1.501,52 dolar seviyesinde


Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,0984, sterlin/dolar paritesi 1,2228, dolar/yen paritesi 107,33 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 5,8420 liradan, avro 6,4190 liradan satılıyor.


Uluslararası piyasalarda altının onsu saat 13.00 itibarıyla 1.501,52 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 59,06 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul, İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 01:08 Kaynak: AA
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