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Piyasalarda gün ortası

2 saat önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,86 azalarak 98.795,71 puana geriledi.

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,86 azalarak 98.795,71 puana geriledi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla, önceki kapanışa göre 853,03 puan değer kaybetti. Dün,99.648,74 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 309,16 puan ve yüzde 0,31 artışla 99.957,90 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 98,554,89 puanı, en yüksek 100.259,52 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,69, sanayi endeksi yüzde 1,20, hizmetler endeksi yüzde 0,69, teknoloji endeksi yüzde 1,45 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 73'ü yükseldi, 309'u değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Akbank, Tüpraş ve Halkbank oldu.


Altının onsu 1.508,08 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 21 Nisan 2021 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 14,17, bileşik getirisi yüzde 14,67 seviyelerinde bulunuyor.


Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1030, sterlin/dolar paritesi 1,2256, dolar/yen paritesi 107,40 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 5,8830 liradan, avro 6,4990 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu saat 13.00 itibarıyla 1.508,08 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 58,30 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul, İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 01:10 Kaynak: AA
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