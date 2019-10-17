Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,30 artarak 94.422,83 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla, önceki kapanışa göre 285,61 puan değer kazandı. Dün, 94.137,22 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 3,17 puan azalışla 94.134,05 puandan başladı.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 93.979,90 puanı, en yüksek 94.617,95 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,17, sanayi endeksi yüzde 0,04, hizmetler endeksi yüzde 0,82, teknoloji endeksi yüzde 0,56 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 228'i yükseldi, 126'sı değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, ASELSAN, Tüpraş, Petkim ve Doğuş Otomotiv oldu.

Altının onsu 1.485,98 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 21 Nisan 2021 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 15,35, bileşik getirisi yüzde 15,94 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1119, sterlin/dolar paritesi 1,2931, dolar/yen paritesi 108,77 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 5,8870 liradan, avro 6,5530 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu saat 13.00 itibarıyla 1.485,98 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 59,55 dolardan işlem görüyor.