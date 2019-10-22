Son Dakika Haberleri: Piyasalarda gün ortası
Son Dakika Ekonomi Piyasalarda gün ortası

Piyasalarda gün ortası

19 dakika önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,57 artarak 97.874,57 puana yükseldi.

Piyasalarda gün ortası, System.String[]

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,57 artarak 97.874,57 puana yükseldi.


Endeks, saat 13.00 itibarıyla, önceki kapanışa göre 550,57 puan değer kazandı. Dün, 97.324,00 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 206,88 puan ve yüzde 0,21 artışla 97.530,88 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 97.267,97 puanı, en yüksek 98.080,75 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,80, sanayi endeksi yüzde 0,53, hizmetler endeksi yüzde 0,25, teknoloji endeksi yüzde 0,38 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 258'i yükseldi, 96'sı değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Akbank, Koza Anadolu Metal ve İş Finansal Kiralama oldu.

Altının onsu 1.488,19 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1144, sterlin/dolar paritesi 1,2932, dolar/yen paritesi 108,58 düzeyinde seyrediyor.


İstanbul serbest piyasada dolar 5,8340 liradan, avro 6,5040 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu saat 13.00 itibarıyla 1.488,19 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 59,31 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul, İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 01:10 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hakan Atilla Borsa İstanbul Genel Müdürü'ne atandı! Hakan Atilla kimdir?
Beren Saat ve Kenan Doğulu çelenkle boşanmıyoruz sinyali verdi İmamoğlu'ndan Ulaştırma Bakanı'na gar yanıtı: Bu yaptıklarınız yüzünden çok utanacaksınız Küresel çapta yaşanan gelişmeler mudilere bir ayda 7 ton altın sattırdı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2019 13:30:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Piyasalarda gün ortası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]