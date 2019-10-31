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Piyasalarda gün ortası

7 saat önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,36 artarak 99.043,55 puana yükseldi.

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,36 artarak 99.043,55 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla, önceki kapanışa göre 351,53 puan değer kazandı. Dün, 98.692,03 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 228,09 puan ve yüzde 0,23 artışla 98.920,12 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 98.876,03 puanı, en yüksek 99.201,00 puanı gördü.


Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,49, sanayi endeksi yüzde 0,65, teknoloji endeksi yüzde 0,59 değer kazandı, hizmetler endeksi yüzde 0,32 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 242'si yükseldi, 130'u değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Akbank, Ereğli Demir Çelik, Garanti Bankası ve Fenerbahçe Futbol oldu.

Altının onsu 1.505,54 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 21 Nisan 2021 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 12,35, bileşik getirisi yüzde 12,74 seviyelerinde bulunuyor.


Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1167, sterlin/dolar paritesi 1,2942, dolar/yen paritesi 108,28 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 5,7130 liradan, avro 6,3850 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu saat 13.00 itibarıyla 1.505,54 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 60,47 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul, İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 01:16 Kaynak: AA
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