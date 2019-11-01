Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,62 azalarak 97.858,94 puana geriledi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla, önceki kapanışa göre 609,58 puan değer kaybetti. Dün, 98.468,52 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 221,17 puan ve yüzde 0,22 artışla 98.689,69 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 97.744,92 puanı, en yüksek 98.813,59 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,78, sanayi endeksi yüzde 0,39, hizmetler endeksi yüzde 0,61, teknoloji endeksi yüzde 0,80 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 91'i yükseldi, 272'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Fenerbahçe Futbol, Ereğli Demir Çelik, Türk Telekom ve İş Finansal Kiralama oldu.

Altının onsu 1.511,88 dolar seviyesinde



Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 21 Nisan 2021 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 12,22, bileşik getirisi yüzde 12,59 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1150, sterlin/dolar paritesi 1,2949, dolar/yen paritesi 108,04 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 5,7340 liradan, avro 6,3950 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu saat 13.00 itibarıyla 1.511,88 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 60,08 dolardan işlem görüyor.