Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,64 artarak 100.079,59 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla, önceki kapanışa göre 1.616,85 puan değer kazandı. Cuma günü, 98.462,73 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 804,70 puan ve yüzde 0,82 artışla 99.267,44 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 99.143,94 puanı, en yüksek 100.093,93 puanı gördü.



Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,73, sanayi endeksi yüzde 1,58, hizmetler endeksi yüzde 1,25, teknoloji endeksi yüzde 1,98 değer kazandı.



Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 288'i yükseldi, 98'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, ASELSAN, Sasa Polyester ve Ereğli Demir Çelik oldu.

Altının onsu 1.510,83 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 21 Nisan 2021 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 11,95, bileşik getirisi yüzde 12,31 seviyelerinde bulunuyor.



Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1165, sterlin/dolar paritesi 1,2919, dolar/yen paritesi 108,36 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 5,6900 liradan, avro 6,3540 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu saat 13.00 itibarıyla 1.510,83 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 62,26 dolardan işlem görüyor.