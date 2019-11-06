Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,10 artarak 100.623,21 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 97,89 puan değer kazandı. Dün 100.525,32 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 147,07 puan ve yüzde 0,15 artışla 100.672,39 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 100.368,45 puanı, en yüksek 100.722,02 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,14, sanayi endeksi yüzde 0,25, hizmetler endeksi yüzde 0,28 değer kazandı, teknoloji endeksi ise yüzde 1,36 değer kaybetti.



Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 206'sı yükseldi, 129'u değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Beşiktaş Futbol, ASELSAN, Galatasaray AŞ ve Türk Telekom oldu.



Altının onsu 1.488,81 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 21 Nisan 2021 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 11,86, bileşik getirisi yüzde 12,21 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1092, sterlin/dolar paritesi 1,2886, dolar/yen paritesi 108,95 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 5,7580 liradan, avro 6,3890 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu saat 13.00 itibarıyla 1.488,81 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 62,76 dolardan işlem görüyor.