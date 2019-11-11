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Piyasalarda gün ortası

6 saat önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,47 azalarak 102.667,61 puana yükseldi.

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,47 azalarak 102.667,61 puana yükseldi.


Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 485,60 puan değer kaybetti. Cuma günü 103.153,20 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 231,49 puan ve yüzde 0,22 değer kaybıyla 102.921,71 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 102.368,94 puanı, en yüksek 103.068,08 puanı gördü.


Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,28, hizmetler endeksi yüzde 1,10, teknoloji endeksi ise yüzde 0,46 değer kaybederken, sanayi endeksi yüzde 0,10 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 188'i yükseldi, 164'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Petkim, Koza Anadolu Metal Madencilik, Aselsan ve Halkbank oldu.


Altının onsu 1.465,51 dolar seviyesinde


Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1030, sterlin/dolar paritesi 1,2803, dolar/yen paritesi 108,08 düzeyinde seyrediyor.


İstanbul serbest piyasada dolar 5,7810 liradan, avro 6,3770 liradan satılıyor.


Uluslararası piyasalarda altının onsu saat 13.00 itibarıyla 1.465,51 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 62,08 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul, İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 01:16 Kaynak: AA
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