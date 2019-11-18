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Piyasalarda gün ortası

6 saat önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,31 artarak 106.757,31 puana ulaştı.

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,31 artarak 106.757,31 puana ulaştı.


Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 1.377,60 puan değer kazandı. Cuma günü 105.379,71 puandan kapanan BIST 100 endeksi, haftaya 522,71 puan ve yüzde 0,50 değer kazancıyla 105.902,43 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 105.902,43 puanı, en yüksek 106.930,49 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,48, hizmetler endeksi yüzde 1,18, teknoloji endeksi yüzde 1,67 ve sanayi endeksi yüzde 1,35 değer kazandı.


Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 331'i yükseldi, 46'sı değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, ASELSAN, Petkim ve Tüpraş oldu.


Altının onsu 1.458,52 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 20 Ekim 2021 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 11,67, bileşik getirisi yüzde 12,01 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1061, sterlin/dolar paritesi 1,2963 ve dolar/yen paritesi 109,01 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 5,7320 liradan, avro 6,3420 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu saat 13.00 itibarıyla 1.458,52 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 63,45 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul, İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 01:14 Kaynak: AA
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