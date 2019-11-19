Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,10 azalarak 106.740,58 puana ulaştı.



Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 105,61 puan değer kaybetti. Dün 106.846,18 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 350,46 puan ve yüzde 0,33 değer kazancıyla 107.196,64 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 106.633,71 puanı, en yüksek 107.277,99 puanı gördü.



Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,19, teknoloji endeksi yüzde 1,20 değer kazandı, sanayi endeksi yüzde 0,05, hizmetler endeksi yüzde 0,61 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 204'ü yükseldi, 148'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, ASELSAN, Tüpraş, Garanti Bankası ve Pegasus oldu.

Altının onsu 1.465,98 dolar seviyesinde



Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1068, sterlin/dolar paritesi 1,2954 ve dolar/yen paritesi 108,78 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 5,7200 liradan, avro 6,3320 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu saat 13.00 itibarıyla 1.465,98 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 62,18 dolardan işlem görüyor.