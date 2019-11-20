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Piyasalarda gün ortası

6 saat önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,12 artarak 107.654,98 puan oldu.

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,12 artarak 107.654,98 puan oldu.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 126,31 puan değer kazandı. Dün 107.528,68 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 188,21 puan ve yüzde 0,18 değer kaybıyla 107.340,46 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 107.099,08 puanı, en yüksek 107.841,72 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,15, hizmetler endeksi yüzde 0,21, teknoloji endeksi yüzde 0,94 ve sanayi endeksi yüzde 0,14 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 248'i yükseldi, 124'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Petkim, ASELSAN, Garanti Bankası ve Pegasus oldu.

Altının onsu 1.476,62 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 20 Ekim 2021 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 11,55, bileşik getirisi yüzde 11,88 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1063, sterlin/dolar paritesi 1,2908 ve dolar/yen paritesi 108,41 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 5,7050 liradan, avro 6,3140 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu saat 13.00 itibarıyla 1.476,62 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 60,95 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul, İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 01:14 Kaynak: AA
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