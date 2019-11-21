Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yatay seyrederek 106.782,54 puan oldu.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 2,54 puan değer kaybetti. Dün 106.785,08 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 17,86 puan ve yüzde 0,02 değer kazanımıyla 106.802,94 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 106.314,92 puanı, en yüksek 107.306,97 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,28, teknoloji endeksi yüzde 0,51 değer kazandı, hizmetler endeksi yüzde 0,08, sanayi endeksi yüzde 0,13 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 221'i yükseldi, 136'sı değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, ASELSAN, Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları, Petkim ve Eczacıbaşı İlaç oldu.

Altının onsu 1.470,75 dolar seviyesinde



Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1086, sterlin/dolar paritesi 1,2942 ve dolar/yen paritesi 108,52 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 5,6890 liradan, avro 6,3120 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu saat 13.00 itibarıyla 1.470,75 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 62,05 dolardan işlem görüyor.