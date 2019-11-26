Son Dakika Haberleri: Piyasalarda gün ortası
Son Dakika Ekonomi Piyasalarda gün ortası - Son Dakika Ekonomi

Piyasalarda gün ortası

6 saat önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,22 azalarak 105.148,22 puan oldu.

Piyasalarda gün ortası, System.String[]

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,22 azalarak 105.148,22 puan oldu.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 234,25 puan değer kaybetti. Dün 105.382,47 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 185,67 puan ve yüzde 0,18 değer kazanımıyla 105.568,14 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 104.718,29 puanı, en yüksek 105.958,78 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,24, sanayi endeksi yüzde 0,06 ve hizmetler endeksi yüzde 0,36 değer kaybederken, teknoloji endeksi yüzde 0,25 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 171'i yükseldi, 195'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Kardemir (D), Ereğli Demir Çelik, Garanti Bankası ve ASELSAN oldu.

Altının onsu 1.457,61 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1014, sterlin/dolar paritesi 1,2864 ve dolar/yen paritesi 108,95 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 5,7520 liradan, avro 6,3390 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu saat 13.00 itibarıyla 1.457,61 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 63,61 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul, Demir Çelik, İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 01:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul İmar AŞ Genel Müdürlüğüne Onur Soytürk atandı
İstanbul'da bu minibüse binenler, kafasını nereye çevirse Atatürk'ü görüyor İstanbul barajları alarm veriyor! Doluluk son 10 yılın en düşük 2'nci seviyesinde Rusya üçüncü parti S-400'leri 2020'de teslim edecek

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2019 20:07:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Piyasalarda gün ortası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]