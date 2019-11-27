Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,22 azalarak 105.750,73 puan oldu.



Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 232,40 puan değer kaybetti. Dün 105.983,14 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 47,32 puan ve yüzde 0,04 değer kaybıyla 105.935,82 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 105.394,58 puanı, en yüksek 106.366,46 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,22, sanayi endeksi yüzde 0,03, hizmetler endeksi yüzde 0,24 ve teknoloji endeksi yüzde 0,29 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 222'si yükseldi, 152'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Şişecam, Garanti Bankası, Kardemir (D) ve ASELSAN oldu.

Altının onsu 1.458,94 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 20 Ekim 2021 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 11,71, bileşik getirisi yüzde 12,05 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1009, sterlin/dolar paritesi 1,2862 ve dolar/yen paritesi 109,16 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 5,7570 liradan, avro 6,3380 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu saat 13.00 itibarıyla 1.458,94 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 64,11 dolardan işlem görüyor.