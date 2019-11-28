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Piyasalarda gün ortası

7 saat önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,60 artarak 106.478,76 puan oldu.

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,60 artarak 106.478,76 puan oldu.


Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 634,59 puan değer kazandı. Dün 105.844,17 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 240,49 puan ve yüzde 0,23 değer kazancıyla 106.084,66 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 106.015,84 puanı, en yüksek 106.509,18 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,41, sanayi endeksi yüzde 0,82, hizmetler endeksi yüzde 0,81 ve teknoloji endeksi yüzde 1,16 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 278'i yükseldi, 93'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, ASELSAN, Petkim, Trakya Cam ve Kardemir (D) oldu.


Altının onsu 1.457,05 dolar seviyesinde


Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 20 Ekim 2021 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 11,79, bileşik getirisi yüzde 12,14 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1014, sterlin/dolar paritesi 1,2936 ve dolar/yen paritesi 109,42 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 5,7640 liradan, avro 6,3540 liradan satılıyor.


Uluslararası piyasalarda altının onsu saat 13.00 itibarıyla 1.457,05 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 63,35 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul, İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 01:12 Kaynak: AA
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