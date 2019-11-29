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Piyasalarda gün ortası

6 saat önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,03 azalarak 107.095,74 puan oldu.

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,03 azalarak 107.095,74 puan oldu.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 30,44 puan değer kaybetti. Dün 107.126,18 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 173,93 puan ve yüzde 0,16 değer kazancıyla 107.300,11 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 107.069,97 puanı, en yüksek 107.669,69 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,21, sanayi endeksi yüzde 0,38 değer kazandı, hizmetler endeksi yüzde 0,62, teknoloji endeksi yüzde 0,07 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 208'i yükseldi, 151'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Ereğli Demir Çelik, Kardemir (D) ve Şişecam oldu.

Altının onsu 1.456,22 dolar seviyesinde


Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1006, sterlin/dolar paritesi 1,2891 ve dolar/yen paritesi 109,55 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 5,7440 liradan, avro 6,3230 liradan satılıyor.


Uluslararası piyasalarda altının onsu saat 13.00 itibarıyla 1.456,22 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 63,43 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul, Demir Çelik, İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 01:20 Kaynak: AA
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