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Piyasalarda gün ortası

7 saat önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,84 artarak 107.799,61 puan oldu.

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,84 artarak 107.799,61 puan oldu.


Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 895,93 puan değer kazandı. Cuma günü 106.903,68 puandan kapanan BIST 100 endeksi, haftaya 446,43 puan ve yüzde 0,42 değer kazancıyla 107.350,11 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 107.318,05 puanı, en yüksek 107.885,20 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,86, sanayi endeksi yüzde 1,22, hizmetler endeksi yüzde 0,73 ve teknoloji endeksi yüzde 0,91 değer kazandı.


Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 340'ı yükseldi, 50'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Galatasaray, Beşiktaş Futbol, Kardemir (D) ve Petkim oldu.


Altının onsu 1.455,90 dolar seviyesinde


Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1014, sterlin/dolar paritesi 1,2909 ve dolar/yen paritesi 109,64 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 5,7550 liradan, avro 6,3410 liradan satılıyor.


Uluslararası piyasalarda altının onsu saat 13.00 itibarıyla 1.455,90 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 62,53 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul, İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 01:14 Kaynak: AA
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