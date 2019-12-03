Son Dakika Haberleri: Piyasalarda gün ortası
Son Dakika Ekonomi Piyasalarda gün ortası - Son Dakika Ekonomi

Piyasalarda gün ortası

6 saat önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,51 artarak 108.550,66 puan oldu.

Piyasalarda gün ortası, System.String[]

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,51 artarak 108.550,66 puan oldu.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 546,36 puan değer kazandı. Dün 108.004,30 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 131,29 puan ve yüzde 0,12 değer kaybıyla 107.873,03 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 107.583,21 puanı, en yüksek 108.547,86 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,83, sanayi endeksi yüzde 0,39, hizmetler endeksi yüzde 0,28 ve teknoloji endeksi yüzde 1,18 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 288'i yükseldi, 93'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Galatasaray, Beşiktaş Futbol, İş Finansal Kiralama ve ASELSAN oldu.

Altının onsu 1.466,24 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 20 Ekim 2021 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 11,81, bileşik getirisi yüzde 12,16 seviyelerinde bulunuyor.


Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1084, sterlin/dolar paritesi 1,2988 ve dolar/yen paritesi 109,02 düzeyinde seyrediyor.


İstanbul serbest piyasada dolar 5,7370 liradan, avro 6,3620 liradan satılıyor.


Uluslararası piyasalarda altının onsu saat 13.00 itibarıyla 1.466,24 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 61,88 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul, İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 01:12 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Farklı inançlara mensup 50 din görevlisi İBB'de göreve başladı
Tekme tokat dayak yemişti: Kocasının evine geri döndü İmamoğlu, İzmir'den ulaşımcı transfer etti İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Büyükelçiler toplantısında Avrupa Birliği'ni eleştirdi: Bir insan ömrü kadar vakit harcadık

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2019 19:32:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Piyasalarda gün ortası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]