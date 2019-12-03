Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,51 artarak 108.550,66 puan oldu.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 546,36 puan değer kazandı. Dün 108.004,30 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 131,29 puan ve yüzde 0,12 değer kaybıyla 107.873,03 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 107.583,21 puanı, en yüksek 108.547,86 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,83, sanayi endeksi yüzde 0,39, hizmetler endeksi yüzde 0,28 ve teknoloji endeksi yüzde 1,18 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 288'i yükseldi, 93'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Galatasaray, Beşiktaş Futbol, İş Finansal Kiralama ve ASELSAN oldu.

Altının onsu 1.466,24 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 20 Ekim 2021 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 11,81, bileşik getirisi yüzde 12,16 seviyelerinde bulunuyor.



Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1084, sterlin/dolar paritesi 1,2988 ve dolar/yen paritesi 109,02 düzeyinde seyrediyor.



İstanbul serbest piyasada dolar 5,7370 liradan, avro 6,3620 liradan satılıyor.



Uluslararası piyasalarda altının onsu saat 13.00 itibarıyla 1.466,24 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 61,88 dolardan işlem görüyor.