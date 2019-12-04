Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,35 artarak 107.161,41 puan oldu.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 371,53 puan değer kazandı. Dün 106.789,87 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 464,61 puan ve yüzde 0,44 değer kazancıyla 107.254,48 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 106.701,59 puanı, en yüksek 107.750,65 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,59, sanayi endeksi yüzde 0,47, hizmetler endeksi yüzde 0,18 ve teknoloji endeksi yüzde 0,99 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 278'i yükseldi, 94'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Kardemir (D), ASELSAN ve Ereğli Demir Çelik oldu.

Altının onsu 1.474,36 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 20 Ekim 2021 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 11,83, bileşik getirisi yüzde 12,18 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1073, sterlin/dolar paritesi 1,3055 ve dolar/yen paritesi 108,75 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 5,7420 liradan, avro 6,3600 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu saat 13.00 itibarıyla 1.474,36 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 62,45 dolardan işlem görüyor.