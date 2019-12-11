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Piyasalarda gün ortası

6 saat önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,02 azalarak 107.989,05 puan oldu.

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,02 azalarak 107.989,05 puan oldu.


Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 22,40 puan değer kaybetti. Dün 108.011,45 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 19,06 puan ve yüzde 0,02 değer kazancıyla 108.030,51 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 107.464,85 en yüksek 108.183,58 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,03, hizmetler endeksi yüzde 0,07 değer kazanırken, sanayi endeksi yüzde 0,03, teknoloji endeksi yüzde 0,84 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 175'i yükseldi, 193'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Vestel Elektronik, Pegasus, ASELSAN ve İş Finansal Kiralama oldu.

Altının onsu 1.466,89 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1084, sterlin/dolar paritesi 1,3141 ve dolar/yen paritesi 108,69 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 5,8060 liradan, avro 6,4380 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu saat 13.00 itibarıyla 1.466,89 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 64,55 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul, İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 01:20 Kaynak: AA
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