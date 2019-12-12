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Piyasalarda gün ortası

7 saat önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,18 artarak 109.197,63 puan oldu.

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,18 artarak 109.197,63 puan oldu.


Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 1.275,95 puan değer kazandı. Dün 107.921,68 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 634,21 puan ve yüzde 0,59 değer kazancıyla 108.555,89 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 108.555,89 en yüksek 109.340,05 puanı gördü.


Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,00, hizmetler endeksi yüzde 1,26, sanayi endeksi yüzde 1,13, teknoloji endeksi yüzde 1,85 değer kazandı.


Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 309'u yükseldi, 80'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Petkim, ASELSAN, Pegasus ve Garanti Bankası oldu.

Altının onsu 1.473,49 dolar seviyesinde


Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1127, sterlin/dolar paritesi 1,3183 ve dolar/yen paritesi 108,68 düzeyinde seyrediyor.


İstanbul serbest piyasada dolar 5,7960 liradan, avro 6,4530 liradan satılıyor.


Uluslararası piyasalarda altının onsu saat 13.00 itibarıyla 1.473,49 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 64,54 dolardan işlem görüyor.

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Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 01:14 Kaynak: AA
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