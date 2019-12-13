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Piyasalarda gün ortası

6 saat önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,47 artarak 111.733,67 puan oldu.

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,47 artarak 111.733,67 puan oldu.


Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 1.619,01 puan değer kazandı. Dün 110.114,66 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 895,99 puan ve yüzde 0,81 değer kazancıyla 111.010,65 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 110.679,56 en yüksek 111.743,29 puanı gördü.


Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,70, hizmetler endeksi yüzde 0,91, sanayi endeksi yüzde 1,04, teknoloji endeksi yüzde 1,09 değer kazandı.


Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 253'ü yükseldi, 130'u değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Garanti Bankası,ASELSAN, Kardemir (D) ve İş Finansal Kiralama oldu.


Altının onsu 1.471,60 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 20 Ekim 2021 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 11,50, bileşik getirisi yüzde 11,83 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1180, sterlin/dolar paritesi 1,3414 ve dolar/yen paritesi 109,64 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 5,7790 liradan, avro 6,4630 liradan satılıyor.


Uluslararası piyasalarda altının onsu saat 13.00 itibarıyla 1.471,60 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 65,25 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul, İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 01:14 Kaynak: AA
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