Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,41 azalışla 110.614,24 puan oldu.



Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 459,45 puan değer kaybetti. Dün 111.073,69 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 510,33 puan ve yüzde 0,46 değer kaybıyla 110.563,36 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 110.105,80 en yüksek 110.848,19 puanı gördü.



Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,49, teknoloji endeksi yüzde 1,31, sanayi endeksi yüzde 0,44, hizmetler endeksi yüzde 0,28 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 121'i yükseldi, 256'sı değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Tüpraş, Işıklar Enerji Holding, Garanti Bankası ve Güneş Sigorta oldu.

Altının onsu 1.478,91 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 20 Ekim 2021 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 11,81, bileşik getirisi yüzde 12,16 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1133, sterlin/dolar paritesi 1,3111 ve dolar/yen paritesi 109,43 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 5,8990 liradan, avro 6,5700 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu saat 13.00 itibarıyla 1.478,91 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 65,71 dolardan işlem görüyor.