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Piyasalarda gün ortası

7 saat önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,14 artışla 110.734,77 puan oldu.

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,14 artışla 110.734,77 puan oldu.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 160,09 puan değer kazandı. Dün 110.574,68 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 278,48 puan ve yüzde 0,25 değer kazancıyla 110.853,16 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 110.662,85, en yüksek 111.274,25 puanı gördü.


Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,08 değer kaybederken, teknoloji endeksi yüzde 0,35, sanayi endeksi yüzde 0,35, hizmetler endeksi yüzde 0,43 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 257'si yükseldi, 112'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Vestel Elektronik, Şişecam, Kardemir (D) ve ASELSAN oldu.


Altının onsu 1.474,27 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 20 Ekim 2021 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 11,73, bileşik getirisi yüzde 12,08 seviyelerinde bulunuyor.


Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1137, sterlin/dolar paritesi 1,3105 ve dolar/yen paritesi 109,55 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 5,9390 liradan, avro 6,6170 liradan satılıyor.


Uluslararası piyasalarda altının onsu saat 13.00 itibarıyla 1.474,27 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 66,28 dolardan işlem görüyor.

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Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 01:20 Kaynak: AA
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