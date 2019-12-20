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Piyasalarda gün ortası

6 saat önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,79 artışla 111.468,89 puan oldu.

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,79 artışla 111.468,89 puan oldu.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 869,46 puan değer kazandı. Dün 110.599,43 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 441,39 puan ve yüzde 0,40 değer kazancıyla 111.040,82 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 111.040,82, en yüksek 111.586,20 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,80, teknoloji endeksi yüzde 0,52, sanayi endeksi yüzde 1,10, hizmetler endeksi yüzde 0,38 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 269'u yükseldi, 105'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, İpek Doğal Enerji, Tüpraş, Koza Anadolu Metal ve Şişecam oldu.

Altının onsu 1.478,33 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 20 Ekim 2021 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 11,58 bileşik getirisi yüzde 11,92 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1118, sterlin/dolar paritesi 1,3038 ve dolar/yen paritesi 109,33 düzeyinde seyrediyor.


İstanbul serbest piyasada dolar 5,9160 liradan, avro 6,5810 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu saat 13.00 itibarıyla 1.478,33 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 66,35 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul, İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 01:14 Kaynak: AA
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